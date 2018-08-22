الفائز بجائزة "الكرة الذهبية 2007" يكشف عن مرشحه لنيل جائزة 2018

صرح البرازيلي ريكاردو كاكا، النجم السابق لفريقي ريال مدريد وميلان، بأن الكرواتي لوكا مودريتش والفرنسي كيليان مبابي الأقرب برأيه للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم للعام 2018.

وقال كاكا في تصريحات أبرزتها صحيفة "لاغازيتا ديللو سبورت" الإيطالية: "مودريتش حقق نتائج رائعة حيث فاز بدوري الأبطال كما وصل إلى نهائي كأس العالم، أما مبابي فهو لاعب قوي جدا، ولديه مستقبل كبير ويمكنه الفوز بالجائزة أيضا".

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وتجاهل كاكا الثنائي المحتكر للكرة الذهبية في السنوات العشر الأخيرة مناصفة فيما بينهما، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

يذكر أن ريكاردو كاكا حصل على جائز الكرة الذهبية في العام 2007، عندما كان يلعب في صفوف فريق ميلان، متفوقا على الثنائي رونالدو وميسي على الترتيب.

وفي رده على سؤال حول انضمام رونالدو إلى يوفنتوس هذا الصيف، قال كاكا: "إنه أمر رائع أن يكون موجودا في الدوري الإيطالي، لأنه يجلب المشاهدات من جميع أنحاء العالم، وسيساعد الدوري الإيطالي، وليس يوفنتوس فقط".

وأشار البرازيلي إلى أن: "يوفنتوس مع كريستيانو يعتبر أحد المرشحين البارزين لحصد دوري الأبطال، ولكن هناك أيضا ريال مدريد وبرشلونة وباريس سان جيرمان".

المصدر: وكالات