كتيبة رونالدو بكامل عناصرها بقمصان البيانكونيري

نشر نجم فريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، البرتغالي كريستيانو رونالدو صورة له مع أسرته عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، وهم يرتدون جميعا قمصان البيانكونيري.

وظهر الدون رونالدو في الصورة مع نجله البكر كريستيانو جونيور، والتوأم إيفا وماتيو، وابنته آلانا مارتينا ووادتها جورجينا رودريغيز.

La famiglia bianconera! #finoallafine Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) 21 Авг 2018 в 10:56 PDT

وانتقل كريستيانو رونالدو (33 عاما) خلال الميركاتو الصيفي الحالي من ريال مدريد إلى يوفنتوس مقابل 112 مليون يورو، بموجب عقد يمتد لمدة أربع سنوات وبراتب سنوي يبلغ 30 مليون يورو.

المصدر: "instagram/cristiano"