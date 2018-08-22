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كتيبة رونالدو بكامل عناصرها بقمصان البيانكونيري

الرياضة

كتيبة رونالدو بكامل عناصرها بقمصان البيانكونيري
Reuters Massimo Pinca
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نشر نجم فريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، البرتغالي كريستيانو رونالدو صورة له مع أسرته عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، وهم يرتدون جميعا قمصان البيانكونيري.

وظهر الدون رونالدو في الصورة مع نجله البكر كريستيانو جونيور، والتوأم إيفا وماتيو، وابنته آلانا مارتينا ووادتها جورجينا رودريغيز.

La famiglia bianconera! #finoallafine

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

وانتقل كريستيانو رونالدو (33 عاما) خلال الميركاتو الصيفي الحالي من ريال مدريد إلى يوفنتوس مقابل 112 مليون يورو، بموجب عقد يمتد لمدة أربع سنوات وبراتب سنوي يبلغ 30 مليون يورو.

المصدر: "instagram/cristiano" 

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