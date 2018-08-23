مسلسل وثائقي يكشف للمرة الأولى سر استقالة زيدان من تدريب ريال مدريد

أظهر مسلسل وثائقي أن إدارة ريال مدريد كانت تخطط لإقالة الفرنسي زين الدين زيدان من تدريب الفريق، إلا أن نجاح النادي في "التشامبيونز ليغ" منع مسؤولي "الميرينغي" من الإطاحة بـ "زيزو".

وأوضح المسلسل الذي تم بثه على خدمة "آمازون برايم فيديو" التابعة لشركة "آمازون" الأمريكية بعنوان "الأحلام الستة"، والذي يتناول أسرار الفرق الستة الكبرى في الدوري الإسباني لكرة القدم، والغضب الشديد لفلورينتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد من زيدان بسبب نتائج الفريق الصادمة في الموسم الماضي، في الدوري والكأس المحليين.

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وجاء في المسلسل أنه وبالرغم من فوز الريال علىليفربول في نهائي "التشامبيونز ليغ" في المباراة التي أقيمت أواخر الموسم الماضي في العاصمة الأوكرانية كييف، كان المسؤولون في "سانتياغو برنابيو" يخططون للموسم الحالي دون مشاورة زيدان، وهو ما جعل نجم منتخب "الديوك" السابق يشعر بأنه غير مرغوب فيه داخل النادي المدريدي، ولذلك قرر الاستقالة من منصبه كخطوة استباقية.

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وكان "زيزو" قد استقال من تدريب ريال مدريد نهاية الموسم المنصرم، بعدما قاد النادي الملكي للتتويج بدوري الأبطال 3 مرات متتالية، كما توج بالسوبر الأوروبي مرتين، وكأس العالم للأندية أيضا مرتين، وقاد الريال لحصد لقب "الليغا" في موسم 2016-2017.

المصدر: وكالات