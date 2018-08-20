غلطة بألف غلطة.. لوبيتيغي يسعى لتصحيح هفوة زيدان

يسعى المدرب الجديد لريال مدريد، جوليان لوبيتيغي لإصلاح خطأ سلفه الفرنسي زين الدين زيدان، وذلك من خلال إعادة لاعب الفريق الملكي السابق الدومينيكاني ماريانو دياز إلى أحضان النادي.

وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن لوبيتيغي مصر على تعزيز خط هجوم فريقه ويعتبر دياز، الذي رحل عن النادي الملكي صيف 2017، وانتقل إلى ليون الفرنسي بتوصية من زيدان، أبرز المرشحين للانضمام للريال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت الصحيفة الإسبانية، أن إدارة الريال باتت مستعدة لتقديم عرض لدياز، والذي أعلن بدوره في وقت سابق، أنه لا يستبعد العودة للقلعة البيضاء.

ويرى عشاق ريال مدريد أن التفريط في دياز، ربما كان الهفوة الوحيدة التي ارتكبها زيدان، طيلة مشوراه على رأس الإدارة الفنية لـ"الميرينغي"، لاسيما وأن المهاجم الشاب بورخا مايورال، الذي فضله "زيزو" على دياز، لم يقدم الإضافة للفريق الملكي، وظل حبيس دكة البدلاء في أغلب المباريات، بينما سطع نجم المهاجم الدومينيكاني مع ليون في الدوري الفرنسي، حيث سجل له 21 هدفا وصنع 7 أخرى في الموسم الماضي.

المصدر: sports.ru + RT