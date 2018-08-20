هازارد يخرج عن صمته ويحسم موقفه من الانتقال إلى مدريد

أكد النجم البلجيكي إدين هازارد، أنه لن يرحل عن فريقه تشيلسي الإنجليزي على الأقل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك رغم الاهتمام به من قبل ريال مدريد الإسباني.

وقال هازارد في تصريحات نقلها موقع "RMC" الفرنسي: "أنا سعيد في تشيلسي.. لقد قيل الكثير، ولكن كل هذا هراء.. أنا سعيد حاليا في إنجلترا، وبقي عامان في عقدي، وسنرى ماذا سيحدث بعد ذلك".

وتابع النجم البلجيكي: "هذا العام بالتأكيد لن أغادر النادي، ما زلت أحظى بدعم وحب الجماهير هنا، ولذلك فكل شيء جيد".

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ويعتبر هازارد ذو الـ27 عاما، هدفا لإدارة ريال مدريد منذ فترة، وذكرت تقارير إعلامية أن النادي الملكي مستعد لدفع 224 مليون يورو للاستفادة من خدمات النجم البلجيكي، الذي قاد منتخب بلاده لاحتلال المركز الثالث في بطولة كأس العالم الأخيرة، التي أقيمت في روسيا.

المصدر: RMC Sport