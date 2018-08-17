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الحكم بالسجن مع وقف التنفيذ على شقيق ميسي!

الرياضة

الحكم بالسجن مع وقف التنفيذ على شقيق ميسي!
Gettyimages.ru Rodolfo Molina/EB
صورة أرشيفية من عام 2010 تجمع ميسي بشقيقيه رودريغو وماتياس
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حكم على ماتياس ميسي، الشقيق الأكبر لنجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بالسجن لعامين ونصف العام مع وقف التنفيذ، بسبب حمله السلاح بطريقة غير قانونية.

وقال المدعي العام الأرجنتيني لوكاس ألتاري في مؤتمر صحفي: "لم نستطع تحديد ما إذا كان حمل السلاح لغايات غير مشروعة. وتم الحكم عليه بعقوبة السجن لعامين ونصف العام مع وقف التنفيذ، وتعهد بعدم القيام بأي مخالفة خلال أربعة أعوام".

وتم توقيف ماتياس في 30 نوفمبر 2017 بعد إنقاذه من مركب كان يغرق في النهر، وكان بحوزته مسدس لم يستطع تبيان أسباب حمله.

وانعقدت جلسة النطق بالحكم أمس الخميس في محكمة روزاريو مسقط رأس ميسي، على بعد نحو 300 كم شمال العاصمة بوينس آيرس.

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ويتعين على شقيق ليونيل بموجب الحكم، أن يبلغ القضاء في حال تغيير مكان سكنه، والامتناع عن تعاطي المخدرات والإفراط في شرب الكحول، كما سيخضع لرقابة قضائية منتظمة.

وفي سبتمبر 2015، تمت مصادرة مسدس آخر لدى ماتياس ميسي بعد توقيفه وهو يقود سيارته وتم الحكم عليه حينذاك بالأشغال العامة.

المصدر: أ ف ب

// 26.06.2018 по тикету 15478

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