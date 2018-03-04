إلقاء القبض على شقيق ميسي

كشفت تقارير صحفية أرجنتينية، اليوم الأحد، عن إلقاء قوات الشرطة القبض على ماتياس ميسي شقيق نجم برشلونة الإسباني ليونيل ميسي.

وأكدت وكالة الأنباء الأرجنتينية (تيلام)، أن قوات الشرطة الأرجنتينية ألقت القبض على الشقيق الأكبر لميسي بمنتجع فيا جيسيل بعد اصطدام سيارته بسيارة أخرى وتهديد سائقها بسلاح ناري.

وأوضحت الوكالة أن الشرطة لم تجد أي سلاح داخل سيارة شقيق ميسي، رغم أن شهود عيان أكدوا قيام ماتياس بتهديد سائق سيارة اصطدم به باستخدام سلاح ناري.

وعلى الفوز احتجزت الشرطة شقيق نجم برشلونة في مركز الشرطة بمنتجع فيا جيسيل الذي يقع على مسافة 400 كيلومتر جنوب العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

المصدر: وكالات

فادي سيمير