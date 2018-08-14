بيكيه يحقق رقما استثنائيا في عالم الساحرة المستديرة

سجل صخرة دفاع برشلونة الإسباني جيرارد بيكيه هدفا ثمينا في مباراة كأس السوبر الإسباني أمام إشبيلية، ليساهم في تتويج الفريق الكتالوني العملاق الذي أنهى اللقاء لمصلحته بنتيجة 2-1.

وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن بيكيه وصل إلى هدفه الـ50 خلال مسيرته الكروية، بتسجيله خلال مباراة كأس السوبر الإسباني.

إقرأ المزيد

ويعتبر تسجيل 50 هدفا، رقما استثنائيا بالنسبة لمدافع، ولم يصل إليه عبر التاريخ سوى عدد قليل من لاعبي الخط الخلفي.

وذكرت الصحيفة أن مدافع البلوغرانا سجل 41 هدفا مع برشلونة، و3 مع ريال سرقسطة، وهدفين بقميص مانشستر يونايتد، و4 أهداف مع منتخب إسبانيا.

وأضافت أن بيكيه البالغ من العمر 31 عاما، احتفل بالبطولة رقم 28 مع برشلونة، وذلك قبل يوم واحد من ذكرى مشاركته الأولى بقميص الفريق الأول، في الـ13 من أغسطس 2008.

وأشارت إلى أن بيكيه الذي تم اختياره في التشكيلة المثالية للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" في 4 أعوام (2010 و2011 و2012 و2016)، أصبح من أكثر المدافعين تسجيلا للأهداف.



المصدر: وكالات