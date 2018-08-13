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ميسي يكتب اسمه بحروف من ذهب مع برشلونة

الرياضة

ميسي يكتب اسمه بحروف من ذهب مع برشلونة
AFP FADEL SENNA
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واصل النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، صناعة التاريخ مع ناديه برشلونة، بعد تتويج الأخير أمس الأحد بلقب كأس السوبر الإسباني على حساب إشبيلية.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن ميسي أصبح أكثر لاعب تتويجا بالألقاب مع الفريق الكتالوني بـ33 لقبا، متفوقا على آندريس إنييستا، الذي يملك في جعبته 32 لقبا، لكنه رحل إلى الدوري الياباني مؤخرا.

وفاز ليونيل ميسي بتسعة ألقاب في الدوري الإسباني، و4 في دوري أبطال أوروبا، و3 في كأس العالم للأندية، و6 في كأس الملك، و3 في كأس السوبر الأوروبي، و8 في كأس السوبر الإسباني.

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وحصد ميسي هذه الألقاب مع 6 مدربين هم فرانك ريكارد، بيب جوارديولا، تيتو فيلانوفا، تاتا مارتينو، لويس إنريكي، وأخيرا المدرب الحالي إرنستو فالفيردي.
وبات ليونيل ميسي أكثر لاعب يتوج بلقب كأس السوبر الإسباني بثمانية ألقاب، وسجل 13 هدفا في 18 مباراة، وهي أول بطولة يفوز بها ميسي كقائد أول للبلوغرانا.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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