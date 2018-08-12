شاهد.. برشلونة يعانق كأس السوبر الإسباني

أحرز فريق برشلونة لقب بطل كأس السوبر الإسباني لكرة القدم، على حساب فريق إشبيلية إثر فوزه عليه (2-1)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأحد، ملعب "طنجة الكبير" في شمال المغرب.

افتتح إشبيلية التسجيل بهدف مبكر سجله لاعبه بابلو سارابيا، في الدقيقة التاسعة من انطلاق صافرة البداية، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء على يسار الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن.

واحتسب حكم المباراة هدف الفريق الأندلسي بعد الاستعانة بتقنية الفيديو "VAR".

وأدرك المدافع الكتالوني جيرارد بيكيه التعادل للبرسا، قبل ثلاث دقائق من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول، من متابعة لكرة مرتدة من اسفل القائم الأيسر بعد تسديدة زميله ليونيل ميسي من ضربة حرة مباشرة.

وسجل الفرنسي عثمان ديمبلي الهدف الثاني للبلوغرانا، في الدقيقة الـ 78، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، في الزاوية اليسرى البعيدة.

صاروخ #ديمبلي..

عثمان ديمبلي يطلق قذيفة تستقر في شباك إشبيلية ليتقدم برشلونة بالهدف الثاني في الدقيقة 77#برشلونة_إشبيلية#كأس_السوبر_الإسبانيpic.twitter.com/IA7OHdhEZw — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) 12 августа 2018 г.

وأهدر الفرنسي الأخر وسام بن يدر مهاجم إشبيلية فرصة تعديل النتيجة، في الوقت القاتل، بإضاعته ضربة جزاء في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

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وتوج برشلونة، حامل لقب الليغا والكأس، بلقب بطل مسابقة كأس السوبر، للمرة الـ 13، مبتعدا بالصدارة بفارق ثلاثة ألقاب عن غريمه التقليدي ريال مدريد، صاحب مركز الوصافة.

بينما فاز إشبيلية بلقب البطولة مرة واحد، وكان ذلك في العام 2007، وشارك في مباراة النسخة الحالية بصفته وصيفا لحامل لقب كأس ملك إسبانيا، برشلونة بعد خسارته المذلة أمامه بخماسية نظيفة.

المصدر: RT