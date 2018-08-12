طنجة .. تشكيلة برشلونة وإشبيلية لكأس السوبر
سيكون ملعب "طنجة الكبير" في شمال المغرب، اليوم الأحد الساعة (23:00) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، مسرحا لمباراة كأس السوبر الإسباني لكرة القدم، بين فريقي برشلونة وإشبيلية.
واختار المدير الفني لفريق برشلونة، إرنستو فالفيردي، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة الفريق الأندلسي:
1- الألماني مارك أندريه تير شتيغن
2- البرتغالي نيلسون سيميدو
3- جيرارد بيكيه
5- سيرجيو روبيرتو
8- البرازيلي آرثر ميلو
9- الأوروغوياني لويس سواريز
10- الأرجنتيني ليونيل ميسي
11- الفرنسي عثمان ديمبيلي
12- رافينيا
15- الفرنسي كليمنت لينغليت
18- جوردي ألبا.
👤 XI— FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) 12 августа 2018 г.
🏆 #SupercopaBarça 🔵🔴 pic.twitter.com/JvM2bSN7qJ
بينما سيبدأ المدير الفني لفريق إشبيلية، بابلو ماشين، بالتشكيلة الأساسية التالية:
ONCE del #SevillaFC ante el @FCBarcelona_es para la #SuperCopa de España 💪🏼#vamosmisevilla#LuchaPorLoQueAmaspic.twitter.com/lxv1HU4N76— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) 12 августа 2018 г.
المصدر: "twitter/FCBarcelona/sevillafc"