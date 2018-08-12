طنجة .. تشكيلة برشلونة وإشبيلية لكأس السوبر

سيكون ملعب "طنجة الكبير" في شمال المغرب، اليوم الأحد الساعة (23:00) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، مسرحا لمباراة كأس السوبر الإسباني لكرة القدم، بين فريقي برشلونة وإشبيلية.

واختار المدير الفني لفريق برشلونة، إرنستو فالفيردي، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة الفريق الأندلسي:

1- الألماني مارك أندريه تير شتيغن

2- البرتغالي نيلسون سيميدو

3- جيرارد بيكيه

5- سيرجيو روبيرتو

8- البرازيلي آرثر ميلو

9- الأوروغوياني لويس سواريز

10- الأرجنتيني ليونيل ميسي

11- الفرنسي عثمان ديمبيلي

12- رافينيا

15- الفرنسي كليمنت لينغليت

18- جوردي ألبا.

بينما سيبدأ المدير الفني لفريق إشبيلية، بابلو ماشين، بالتشكيلة الأساسية التالية:

المصدر: "twitter/FCBarcelona/sevillafc"