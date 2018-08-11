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شاهد .. أفاعي ميلانو تلدغ أتلتيكو مدريد بهدف رائع

الرياضة

شاهد .. أفاعي ميلانو تلدغ أتلتيكو مدريد بهدف رائع
AFP JAVIER SORIANO
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فاز فريق إنتر ميلان على أتلتيكو مدريد بهدف وحيد، في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات النسخة التاسعة من كأس الأبطال الدولية الودية بكرة القدم.

ويدين الفريق الإيطالي "أفاعي ميلانو" بالفضل في انتصاره لمهاجمه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، في الدقيقة الـ 32 من زمن الشوط الأول للقاء.

 

المصدر: "vk/lifesport" 

// 26.06.2018 по тикету 15478

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