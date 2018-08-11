شاهد .. أفاعي ميلانو تلدغ أتلتيكو مدريد بهدف رائع

فاز فريق إنتر ميلان على أتلتيكو مدريد بهدف وحيد، في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات النسخة التاسعة من كأس الأبطال الدولية الودية بكرة القدم.

ويدين الفريق الإيطالي "أفاعي ميلانو" بالفضل في انتصاره لمهاجمه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، في الدقيقة الـ 32 من زمن الشوط الأول للقاء.

المصدر: "vk/lifesport"