تسيسكا موسكو يفلت من الهزيمة أمام فريق مغمور (فيديو)

نجا تسيسكا موسكو من الهزيمة أمام مضيفه ينيسي "المغمور" الوافد الجديد إلى الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم، بتعادله معه (1-1)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت، ضمن الجولة الثالثة.

وافتتح أصحاب الأرض التسجيل، في الدقيقة الـ 58، عبر اللاعب ميخائيل كوستيوكوف، وأدرك الأوروغوياني آبيل إرنانديز التعادل لفريق الجيش بهدف سجله من ضربة جزاء، قبل 11 دقيقة من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

وتعادل تسيسكا موسكو للمرة الثانية في الموسم الحالي، مقابل هزيمة واحدة ومن دون أي انتصار، ويحتل المركز الثاني عشر في جدول الترتيب حتى الآن، بينما حصد ينيسي أول نقطة له في دوري الأضواء، بعد هزيمتين متتاليتين، ويشغل المركز الخامس عشر قبل الأخير على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: "twitter.com/rfpl"