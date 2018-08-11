تسيسكا موسكو يفلت من الهزيمة أمام فريق مغمور (فيديو)
نجا تسيسكا موسكو من الهزيمة أمام مضيفه ينيسي "المغمور" الوافد الجديد إلى الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم، بتعادله معه (1-1)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت، ضمن الجولة الثالثة.
وافتتح أصحاب الأرض التسجيل، في الدقيقة الـ 58، عبر اللاعب ميخائيل كوستيوكوف، وأدرك الأوروغوياني آبيل إرنانديز التعادل لفريق الجيش بهدف سجله من ضربة جزاء، قبل 11 دقيقة من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.
⚽ Голы и главные моменты матча @FCEnisey — @pfc_cska.— Российская Премьер-Лига (@rfpl) 11 августа 2018 г.
Встреча завершилась со счетом 1:1. #РПЛ#ЕнисейЦСКАhttps://t.co/74dvdw6cQA
📋 Стартовые составы команд на матч 3-го тура #РПЛ@fcenisey – @pfc_cska. #ЕнисейЦСКА— Российская Премьер-Лига (@rfpl) 11 августа 2018 г.
📺 Трансляцию встречи смотрите на каналах @MatchTV и @matchpremier. Начало игры - в 16:30 (МСК). #РПЛpic.twitter.com/wvybwHgxWW
وتعادل تسيسكا موسكو للمرة الثانية في الموسم الحالي، مقابل هزيمة واحدة ومن دون أي انتصار، ويحتل المركز الثاني عشر في جدول الترتيب حتى الآن، بينما حصد ينيسي أول نقطة له في دوري الأضواء، بعد هزيمتين متتاليتين، ويشغل المركز الخامس عشر قبل الأخير على سلم ترتيب الدوري.
المصدر: "twitter.com/rfpl"