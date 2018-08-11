 
مباشر

تسيسكا موسكو يفلت من الهزيمة أمام فريق مغمور (فيديو)

الرياضة

تسيسكا موسكو يفلت من الهزيمة أمام فريق مغمور (فيديو)
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kmy9

نجا تسيسكا موسكو من الهزيمة أمام مضيفه ينيسي "المغمور" الوافد الجديد إلى الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم، بتعادله معه (1-1)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت، ضمن الجولة الثالثة.

وافتتح أصحاب الأرض التسجيل، في الدقيقة الـ 58، عبر اللاعب ميخائيل كوستيوكوف، وأدرك الأوروغوياني آبيل إرنانديز التعادل لفريق الجيش بهدف سجله من ضربة جزاء، قبل 11 دقيقة من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

وتعادل تسيسكا موسكو للمرة الثانية في الموسم الحالي، مقابل هزيمة واحدة ومن دون أي انتصار، ويحتل المركز الثاني عشر في جدول الترتيب حتى الآن، بينما حصد ينيسي أول نقطة له في دوري الأضواء، بعد هزيمتين متتاليتين، ويشغل المركز الخامس عشر قبل الأخير على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: "twitter.com/rfpl"

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا