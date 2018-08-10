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بالفيديو.. الشياطين الحمر يروضون ثعالب ليستر سيتي

الرياضة

بالفيديو.. الشياطين الحمر يروضون ثعالب ليستر سيتي
Reuters Andrew Boyers
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استهل مانشستر يونايتد مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بالفوز على ضيفه ليستر سيتي (2-1)، في المباراة الافتتاحية التي جمعتهما اليوم الجمعة، على ملعب "أولد ترافورد".

وتقدم الشياطين الحمر بهدف مبكر، سجله الفرنسي بول بوغبا، من ضربة جزاء في الدقيقة الثالثة من انطلاق صافرة البداية. وضاعف زميله لوك شو النتيجة، عند الدقيقة الـ 83. ومن ثم سجل المهاجم جيمي فاردي هدف الضيوف الوحيد، عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة.

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يذكر أن مانشستر يونايتد، الذي حصد نقاط المباراة الثلاث، مركز الوصافة في الموسم الماضي، خلف جاره مانشستر سيتي.

وستستكمل مباريات الجولة الافتتاحية للبريمير ليغ، يومي السبت والأحد.

المصدر: RT 

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