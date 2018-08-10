التشكيلة الأساسية للمباراة الافتتاحية للبريمير ليغ بين الشياطين الحمر وثعالب ليستر

سيقص مانشستر يونايتد وضيفه ليستر سيتي، اليوم الجمعة، في تمام الساعة (22:00) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، شريط المباراة الافتتاحية للموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسيبدأ البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق الشياطين الحمر، المباراة الافتتاحية للبريمير ليغ، بالتشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة ضيفه ليستر سيتي، على ملعب الأحلام "أولد ترافورد".

1- الإسباني دافيد دي خيا

36- الإيطالي ماتيو دارميان

3- الإيفواري ايريك برتران بيلي

2- السويدي فيكتور لينديلوف

23- لوك شو

17- البرازيلي فريد

6- الفرنسي بول بوغبا

21- الإسباني أندير هيريرا

8- الإسباني خوان ماتا

7- التشيلي ألكسيس سانشيز

19- ماركوس راشفورد.

بينما اختار الفرنسي كلود بويل، المدير الفني لفريق ليستر سيتي، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة الشياطين الحمر:

المصدر: "twitter/ManUtd/lcfc"