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شاهد.. أول ضربة جزاء وهدف في البريمير ليغ

الرياضة

شاهد.. أول ضربة جزاء وهدف في البريمير ليغ
Reuters Andrew Boyers
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تقدم فريق مانشستر يونايتد على ضيفه ليستر سيتي بهدف مبكرا، اليوم الجمعة، في المباراة الافتتاحية للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

واحتسب حكم الساحة أندريو مارينير ركلة جزاء على فريق ليستر سيتي، إثر لمسة يد، في الدقيقة الثانية من بداية اللقاء، ترجمها الفرنسي بول بوغبا إلى هدف التقدم للشياطين الحمر.

 

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التشكيلة الأساسية للمباراة الافتتاحية للبريمير ليغ بين الشياطين الحمر وثعالب ليستر

المصدر: RT

  

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