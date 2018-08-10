شاهد.. أول ضربة جزاء وهدف في البريمير ليغ

تقدم فريق مانشستر يونايتد على ضيفه ليستر سيتي بهدف مبكرا، اليوم الجمعة، في المباراة الافتتاحية للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

واحتسب حكم الساحة أندريو مارينير ركلة جزاء على فريق ليستر سيتي، إثر لمسة يد، في الدقيقة الثانية من بداية اللقاء، ترجمها الفرنسي بول بوغبا إلى هدف التقدم للشياطين الحمر.

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المصدر: RT