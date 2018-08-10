برشلونة يحدد "كابتن" الفريق في الموسم الجديد

أعلن نادي برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن أسماء اللاعبين الذين سيحملون شارة قائد الفريق خلال الموسم (2018-2019)، بعد رحيل قائده السابق أندرييس إنييستا.

وحدد برشلونة أربعة لاعبين لقيادة الفريق، وهم: القائد الأساسي ألأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي ورث شارة القيادة من أندرييس إنييستا، وفي غيابه أو في حال استبداله ستنتقل الشارة إلى سيرجيو بوسكيتس، ومن ثم إلى جيرارد بيكيه فسيرجي روبرتو، على الترتيب.

ويعتبر ليونيل ميسي (31 عاما)، الهداف التاريخي للبلوغرانا برصيد 552 هدفا، أحرزها خلال 637 مباراة، والثالث بعدد المباريات، التي شارك فيها مع البلوغرانا.

وتوج النجم الأرجنتيني مع الفريق الكتالوني بلقب 32 بطولة، منها 9 في الدوري الإسباني، و4 في دوري أبطال أوروبا.

المصدر: "twitter/FCBarcelona_cat"