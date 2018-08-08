محمد صلاح: انظروا من عاد!

كشف نجم ليفربول ومنتخب مصر، محمد صلاح، في حوار مفتوح مع الممثلين الكوميديين هشام ماجد وشيكو، ضمن حملة دعائية لشركة النقل "أوبر"، بأن الكرواتي ديان لوفرين من أعز أصدقائه.

وقال محمد صلاح بأنه سعيد مع زملائه الحاليين في فريق ليفربول وهو سعيد لمجاورتهم، وإن ديان لوفرين هو من أفضل أصدقائه، وتربطه علاقة قوية به ويضحك معه كثيرا.

ونشر النجم المصري صورا لصديقه الكرواتي عبر حسابه الرسمي "تويتر" اليوم الأربعاء، وعلق عليها: "انظروا من عاد".

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وعاد المدافع ديان لوفرين إلى مقر ليفربول، بعد قضاء عطلته عقب بطولة كأس العالم لكرة القدم "روسيا 2018"، حيث حقق مع منتخب بلاده إنجازا تاريخيا بوصوله إلى المباراة النهائية للمونديال، وخسرها أمام فرنسا بهدفين مقابل أربعة أهداف.

المصدر: "twitter/mosalah"