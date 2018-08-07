شاهد بالفيديو.. حوار مفتوح مع محمد صلاح

تحدث نجم ليفربول ومنتخب مصر، محمد صلاح، في حوار مفتوح مع الثنائي هشام ماجد وشيكو الممثلان الكوميديان، ضمن حملة دعائية لشركة النقل "أوبر"، عن جانب من حياته الشخصية والكروية.

وقال النجم محمد صلاح خلال الحوار إن جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف للبريمير ليغ، تشغل مكانة خاصة عنده، وإنه يحب الرقم 11 الذي يحمله، ولم يفكر بارتداء القميص رقم 10 بعد رحيل زميله البرازيلي فيليبي كوتينيو إلى برشلونة، وإن فريق مانشستر يونايتد أكثر فريق تمنى هز شباكه ولم يحقق ذلك بعد.

وكشف صلاح بأنه رفض عرضا من مصر للتمثيل، وكان يخشى أحيانا ألا يصبح لاعب كرة قدم في مستقبله.

وإليكم نص الحوار عبر الفيديو التالي:

المصدر: "facebook.com/FilGoal"