دينامو كييف يهدر فوزا في ملحق دوري أبطال أوروبا

أهدر دينامو كييف فوزا كان في متناوله على مضيفه سلافيا براغ التشيكي، في الوقت القاتل من عمر المباراة التي جمعتهما ضمن الدور الثاني المؤهل لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

تقدم دينامو كييف بهدف سجله مهاجمه السلوفيني، في الدقيقة الـ 82، وأدرك اللاعب التشيكي جوزيف هوزباور هدف التعادل لأصحاب الأرض، من ضربة جزاء، عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة، اليوم الثلاثاء.

وستقام مباراة الإياب بين الفريقين، يوم الثلاثاء المقبل، في العاصمة كييف، وسيكون الفائز منهما على موعد في الدور الثالث الحاسم مع الفائز من مواجهة ستاندارد لييغ البلجيكي وأياكس أمستردام الهولندي.

المصدر: "sportbox.ru"