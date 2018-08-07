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دينامو زغرب يقترب من الدور المؤهل لمجموعات للتشامبيونز ليغ

الرياضة

دينامو زغرب يقترب من الدور المؤهل لمجموعات للتشامبيونز ليغ
Reuters Antonio Bronic
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وضع فريق دينامو زغرب الكرواتي قدما له في الدور الثالث الحاسم المؤهل إلى دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد فوزه على مضيفه أستانا الكازاخستاني بهدفين نظيفين.

وأحرز هدفي الفريق الكرواتي كل من المهاجمين المخضرم ماريو بوديمير، والإسباني الشاب داني أولمو، في الدقيقتين الـ (39، 84) من عمر مباراة الذهاب، التي جرت بينهما اليوم الثلاثاء.

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وسيكون الفائز من هذه المواجهة، في الدور الثالث الحاسم، مع فريق يانغ بويز السويسري.

المصدر: RT

  

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