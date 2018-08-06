نتائج قرعة الدور التمهيدي الحاسم المؤهل لمجموعات دوري أبطال أوروبا

جرى اليوم الاثنين، سحب قرعة الملحق المؤهل إلى دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم "التشامبيونز ليغ"، التي توج بلقبها فريق ريال مدريد في النسخ الثلاث الأخيرة.

وسيصطدم فريق سبارتاك موسكو في حال تجاوزه عقبة منافسه باوك اليوناني، مع الفائز من مواجهة بنفيكا البرتغالي وفنربختشة التركي.

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وحقق باوك مفاجأة كبيرة في طريقه لمواجهة سبارتاك موسكو، بتفوقه على بازل السويسري بنتيجة كبيرة (5-1) في مجموع مباراتي الذهاب والإياب للدور التمهيدي الثاني.

وفيما يلي نتائج قرعة الدور الثالث الحاسم المؤهل إلى دور المجموعات للتشامبيونز ليغ:

تسرفينا زفيزدا (صربيا) وسبارتاك تارنافا (سلوفاكيا) مع الفائز من مواجهة سالسبورغ (النمسا) وشكينديا (مقدونيا).

الفائز من مواجهة قره باغ (أذربيجان) وباتي بوريسوف (بيلاروس) مع أيندهوفن (هولندا).

الفائز من مواجهة يانغ بويز (سويسرا) وأستانا (كازاخستان) مع دينامو زغرب (كرواتيا).

الفائز من مواجهة مالمو (السويد) وفيديوتون (هنغاريا) مع الفائز من مواجهة سيلتيك (اسكتلندا) وأيك أثينا (اليونان).

الفائز من مواجهة ستاندارد لييغ (بلجيكا) وأياكس أمستردام (هولندا) مع الفائز من مواجهة سلافيا براغ (التشيك) ودينامو كييف (أوكرانيا).

وستقام مباريات الذهاب للدور التمهيدي الثالث المؤهل إلى دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، يومي 21 و22 أغسطس الجاري، على أن تقام مباريات الإياب يومي 28 و29 منه، على أن يجري سحب قرعة دور المجموعات في 30 أغسطس في موناكو.

المصدر: "sport-express.ru"