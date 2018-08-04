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إصابة مدافع أرسنال تربك حسابات إيمري

الرياضة

إصابة مدافع أرسنال تربك حسابات إيمري
Reuters Paul Childs
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تعرض البوسني سياد كولاسيناتش مدافع أرسنال الإنجليزي، لإصابة قد تحرمه من اللعب مع الفريق لمدة قد تصل لشهرين ونصف.

وقالت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية إن كولاسيناتش، مهدد بالغياب عن الفريق لمدة قد تصل إلى 10 أسابيع، بسبب إصابة في الركبة.

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وبدا اللاعب من الركائز الأساسية في الخط الخلفي للمدرب الجديد أوناي إيمري، لكن من المرجح أن يغيب عن الفريق حتى شهر أكتوبر المقبل.

وخرج كولاسيناتش مصابا في الدقيقة 70 من المباراة التي لعبها أرسنال أمام تشيلسي ضمن بطولة كأس الأبطال الدولية الودية، والتي انتهت بفوز المدفعجية بركلات الترجيح 6-5.

ويستهل أرسنال مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بمواجهة ضيفه مانشستر سيتي حامل اللقب في الـ12 من أغسطس الجاري.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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