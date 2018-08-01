كأس الأبطال الدولية.. ركلات الترجيح تبتسم لأرسنال أمام تشيلسي

فاز أرسنال على تشيلسي بركلات الترجيح 6-5 بعد التعادل 1-1 ضمن بطولة كأس الأبطال الدولية، اليوم الأربعاء، في المباراة التي جمعتهما على ستاد "أفيفا" في العاصمة الأيرلندية دبلن.

أحرز الألماني أنتونيو روديغر هدف تشيلسي في (د.5)، بينما أدرك الفرنسي ألكسندر لاغازيت التعادل لأرسنال في (د.90+3).

Even closer!@MesutOzil1088 splits the Chelsea defence to find @CalumChambers95, who crosses for @alexiwobi - but Bulka makes an impressive save



🔴 0-1 🔵 (85)#ICC2018pic.twitter.com/dYVxiRmBDi — Arsenal FC (@Arsenal) August 1, 2018

ويخوض البلوز بقيادة مدربهم الإيطالي الجديد ماوريزيو ساري، أول اختبار رسمي للموسم ضد مانشستر سيتي في الدرع الخيرية، يوم الأحد، في الخامس من أغسطس الحالي.

المصدر: وكالات