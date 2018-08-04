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موراي ينسحب من بطولة واشنطن للتنس

الرياضة

موراي ينسحب من بطولة واشنطن للتنس
Reuters Peter Nicholls
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انسحب البريطاني آندي موراي المصنف الأول عالميا سابقا من بطولة واشنطن المفتوحة للتنس بداعي شعوره بالإرهاق، كما قرر عدم المشاركة في كأس روجرز في تورونتو بعد أيام.

وكان من المفترض أن يلعب موراي ضد الأسترالي أليكس دي مينار في دور الثمانية في واشنطن.

وقال موراي: "أشعر بالإرهاق بعدما لعبت لفترة طويلة جدا على مدار أربعة أيام بعد حوالي 18 شهرا من عدم اللعب على الأراضي الصلبة".

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وأضاف: "أحتاج أيضا إلى الشعور بالحذر والاستماع إلى نداء جسدي لأني عدت من إصابة طويلة. أنا حزين بسبب عدم اللعب وأود أن أشكر منظمي البطولة والمشجعين".

وهذه البطولة هي الثالثة التي يلعبها موراي بعد الخضوع لجراحة في الورك في يناير الماضي، ونجح في الوصول إلى دور الثمانية لأول مرة منذ أكثر من عام واحد.

المصدر: رويترز

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