موراي ينسحب من بطولة واشنطن للتنس

انسحب البريطاني آندي موراي المصنف الأول عالميا سابقا من بطولة واشنطن المفتوحة للتنس بداعي شعوره بالإرهاق، كما قرر عدم المشاركة في كأس روجرز في تورونتو بعد أيام.

وكان من المفترض أن يلعب موراي ضد الأسترالي أليكس دي مينار في دور الثمانية في واشنطن.

وقال موراي: "أشعر بالإرهاق بعدما لعبت لفترة طويلة جدا على مدار أربعة أيام بعد حوالي 18 شهرا من عدم اللعب على الأراضي الصلبة".

Andy Murray has withdrawn from the #CitiOpen, but his performance this week made us appreciate again what’s most important about him: His raw dedication to his profession.



By @SteveTignor: https://t.co/dTAkGRGL0Cpic.twitter.com/GEcR8ARk3X — TENNIS.com (@Tennis) August 3, 2018

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وأضاف: "أحتاج أيضا إلى الشعور بالحذر والاستماع إلى نداء جسدي لأني عدت من إصابة طويلة. أنا حزين بسبب عدم اللعب وأود أن أشكر منظمي البطولة والمشجعين".

وهذه البطولة هي الثالثة التي يلعبها موراي بعد الخضوع لجراحة في الورك في يناير الماضي، ونجح في الوصول إلى دور الثمانية لأول مرة منذ أكثر من عام واحد.

المصدر: رويترز