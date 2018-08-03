ألكسندر يحسم مواجهة "الشقيقين" في بطولة واشنطن

حسم الألماني ألكسندر زفيريف المصنف ثالثا وحامل اللقب أول مواجهة له مع شقيقه ميشا، وتأهل إلى الدور ربع النهائي لبطولة واشنطن للتنس، بالفوز عليه بمجموعتين نظيفتين أمس الخميس.

وتمكن الشقيق الأصغر ألكسندر البالغ من العمر 21 عاما، من التغلب على شقيقه الذي يكبره بـ9 سنوات بمجموعتين دون رد، بواقع 6-3 و7-5 في أول مباراة تجمعهما في بطولة رسمية.

وقال ألكسندر بعد اللقاء: "استمتعنا بالمباراة كثيرا. كنت سعيدا واستمتعت بكل لحظة. كان أمرا لا يصدق، قدمنا كل ما لدينا تقريبا".

وواصل: "أتمنى أن يتكرر الأمر وأن يتم ذلك في أدوار متقدمة من بطولة كبيرة. آمل في أن نلتقي يوما ما في مباراة نهائية".

The Battle of the Brothers goes the way of Sascha Zverev 6-3 7-5.



Title defence still on track...#CitiOpenpic.twitter.com/9tgidlT6gj — Tennis TV (@TennisTV) August 3, 2018

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وبدا الشقيق الأكبر ميشا متأثرا باللقاء العائلي الذي كان بمثابة حلم يتحول إلى حقيقة، موضحا: "عندما عدنا إلى مقعدنا (بجانب الملعب)، حاولت جاهدا أن أحبس دموعي. كان يوما كبيرا، مباراة كبيرة. كان الأمر مؤثرا جدا بالنسبة لي. كان يوما رائعا جدا".

ويأمل ألكسندر في مواصلة حملة الدفاع عن لقبه بنجاح من خلال تخطي عقبة الياباني كي نيشيكوري (المصنف سابعا) في الدور القادم، والذي تغلب بدوره على الكندي دينيس شابوفالوف التاسع، بمجموعتين دون رد، تفاصيلهما: 7-6 و6-3.

المصدر: أ ف ب