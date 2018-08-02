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آندي موراي يتقدم في بطولة واشنطن

الرياضة

آندي موراي يتقدم في بطولة واشنطن
AFP
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قطع البريطاني آندي موراي، خطوة أخرى في عودته بعد خضوعه لجراحة بالفخذ، بالفوز على مواطنه كايل أدموند بنتيجة 7-6 و1-6 و6-4، في الدور الثاني لبطولة واشنطن المفتوحة للتنس.

وفي مباراة أخرى، حقق الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف أول، نسبة نجاح 82 في المئة، من إرساله الأول في مباراة بدأت يوم الثلاثاء، وتوقفت بسبب الأمطار ليفوز على التونسي مالك الجزيري 6-2 و6-1.

المصدر: رويترز

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