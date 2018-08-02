// 26.06.2018 по тикету 15478
آندي موراي يتقدم في بطولة واشنطن
AFP
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قطع البريطاني آندي موراي، خطوة أخرى في عودته بعد خضوعه لجراحة بالفخذ، بالفوز على مواطنه كايل أدموند بنتيجة 7-6 و1-6 و6-4، في الدور الثاني لبطولة واشنطن المفتوحة للتنس.
وفي مباراة أخرى، حقق الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف أول، نسبة نجاح 82 في المئة، من إرساله الأول في مباراة بدأت يوم الثلاثاء، وتوقفت بسبب الأمطار ليفوز على التونسي مالك الجزيري 6-2 و6-1.
Is @andy_murray getting back to his best? 🤔— ATP World Tour (@ATPWorldTour) August 2, 2018
The former World No.1 is in the @CitiOpen third round after coming out on top in the battle of the Brits 🇬🇧
🎥 @TennisTVpic.twitter.com/wd1VlzFqpb
المصدر: رويترز
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