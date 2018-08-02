آندي موراي يتقدم في بطولة واشنطن

قطع البريطاني آندي موراي، خطوة أخرى في عودته بعد خضوعه لجراحة بالفخذ، بالفوز على مواطنه كايل أدموند بنتيجة 7-6 و1-6 و6-4، في الدور الثاني لبطولة واشنطن المفتوحة للتنس.

وفي مباراة أخرى، حقق الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف أول، نسبة نجاح 82 في المئة، من إرساله الأول في مباراة بدأت يوم الثلاثاء، وتوقفت بسبب الأمطار ليفوز على التونسي مالك الجزيري 6-2 و6-1.

Is @andy_murray getting back to his best? 🤔



The former World No.1 is in the @CitiOpen third round after coming out on top in the battle of the Brits 🇬🇧



🎥 @TennisTVpic.twitter.com/wd1VlzFqpb — ATP World Tour (@ATPWorldTour) August 2, 2018

المصدر: رويترز