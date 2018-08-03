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سامبدوريا يقدم لاعبه الجديد على طريقة البرتغالي رونالدو (صور)

الرياضة

سامبدوريا يقدم لاعبه الجديد على طريقة البرتغالي رونالدو (صور)
sampdoria_en/twitter
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أعلن نادي سامبدوريا الإيطالي، اليوم الجمعة، إبرام صفقة جديدة لتعزيز صفوفه، بطريقة تشبه ما فعله يوفنتوس، عند إزاحة الستار عن ضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من ريال مدريد.

ونشر حساب سامبدوريا الرسمي في "تويتر"، صورة للوافد الجديد رونالدو فييرا، القادم من ليدز يونايتد، بنفس التصميم الذي قدم به يوفنتوس "الدون" لجماهير السيدة العجوز.

ويستعد سامبدوريا، لافتتاح مشواره في الدوري الإيطالي، بمواجهة صعبة عندما يستضيف فيورنتينا، في الـ19 من أغسطس الجاري، بينما يحل يوفنتوس في اليوم ذاته ضيفا ثقيلا على كييفو فيرونا، وينتظر عشاق يوفنتوس رؤية رونالدو بقميص السيدة العجوز بفارغ الصبر.

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المصدر: لينتا رو

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