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رئيس روما: ما زلت أريد ميسي !

الرياضة

رئيس روما: ما زلت أريد ميسي !
ASRomaEN/twitter
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أكد رئيس روما جيمس بالوتا أنه ما زال مصمما على التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة بعد أن قام الأخير بخطف البرازيلي مالكوم الذي كان في طريقه لنادي العاصمة الإيطالية.

وتوصل روما لاتفاق مع البرازيلي مالكوم لكي ينضم إلى صفوف الفريق، قبل أن يتدخل برشلونة قبل وصول اللاعب إلى إيطاليا ويحسم الصفقة لصالحه.

وعلق رئيس روما حينها على ما فعله البرسا: "برشلونة قدم اعتذارا لنا، لكنني لن أقبله إلا إذا أرسلوا إلينا ليونيل ميسي".

وأعلن روما أمس الخميس عن التعاقد مع فرانشيسكو كالفو الذي كان يعمل في برشلونة مديرا للإيرادات منذ عام 2015، لكن هذه الصفقة ما زالت لم تشف غليل جيمس بالوتا من النادي الكاتالوني العملاق.

ونشر الحساب الرسمي لروما في تويتر صورة لميسي بقميص الذئاب، بالإضافة لتصريح مقتضب لبالوتا يعلق فيه على صفقة فرانشيسكو كالفو، بالقول: "هذا لا يغير شيئا، ما زلنا نريد ميسي".

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يذكر أن فرانشيسكو كالفو الذي انضم إلى روما سبق له العمل لمدة 4 سنوات في يوفنتوس مديرا تجاريا، ثم رقّي لمنصب مدير الإيرادات، قبل أن يتعاقد معه برشلونة في عام 2015 لشغل نفس المنصب.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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