طعن مشجعين كرواتيين في إسكتلندا (فيديو)

طُعن مشجعان كرواتيان قبل مباراة رينجرز الإسكتلندي وضيفه أوسييك الكرواتي، أمس الخميس، ضمن التصفيات التأهيلية الثانية لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

ونقل المشجعان إلى مستشفى لتلقي العلاج، وبحسب أحدث التقارير فإن حالتهما مستقرة.

وحدثت الواقعة بالقرب من استاد إيبروكس في مدينة غلاسكو الإسكتلندية، حيث وقعت مشاجرة عنيفة بين مشجعي الفريقين، قبل أن تتدخل الشرطة لفك الاشتباك، وإفساح المجال لنقل الجرحى للمستشفى.

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وانتهت المباراة بالتعادل 1-1، ليتأهل رينجرز إلى التصفيات التأهيلية الثالثة، مستفيدا من فوزه 1-0 خارج ملعبه، الأسبوع الماضي.

المصدر: ren.tv