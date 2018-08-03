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أوفا يتأهل لثالث الأدوار التأهيلية للدوري الأوروبي (فيديو)

الرياضة

أوفا يتأهل لثالث الأدوار التأهيلية للدوري الأوروبي (فيديو)
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تأهل فريق أوفا للتصفيات الثالثة المؤهلة لدور المجموعات لمسابقة الدوري الأوربي لكرة القدم، بتعادله على مضيفه "دومجال" السلوفيني 1-1 في التصفيات التأهيلية الثانية.

افتتح الفريق السلوفيني التسجيل في الدقيقة 50 عن طريق لوفرو بيزياك، وسجل هدف التعادل الثمين لأوفا مدافعه الصربي بويان يوكيتش قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بثلاث دقائق.

وبهذا التعادل، تأهل أوفا للدور القادم لاستفادته من قاعدة الهدف خارج الديار، بعد أن انتهت مباراة الذهاب في روسيا بالتعادل السلبي في الـ26 من يوليو الماضي.

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ويلتقي أوفا في الجولة القادمة مع نادي بروغريس اللوكسمبورغي.

وحصل أوفا، صاحب المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الروسي الممتاز الموسم الماضي، على فرصة المشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم، لأول مرة في تاريخه، بعد حل فريق توسنو، الفائز بلقب بطل كأس روسيا في الموسم الماضي.

المصدر: rsport.ria.ru

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