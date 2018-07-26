// 26.06.2018 по тикету 15478
أوفا الروسي يخوض أول مباراة في الدوري الأوروبي
Sputnik
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خاض فريق أوفا الروسي لكرة القدم، أول مباراة له في تاريخه، ضمن التصفيات المؤهلة إلى دور المجموعات للدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".
وتعادل فريق أوفا على أرضه أمام ضيفه "دومجال" السلوفيني من دون أهداف.
وحصل فريق أوفا، صاحب المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الروسي الممتاز الموسم الماضي، على فرصة المشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم، لأول مرة في تاريخه، بعد حل فريق توسنو، الفائز بلقب بطل كأس روسيا في الموسم الماضي.
المصدر: RT
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