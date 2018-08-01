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رسميا.. إيفرتون يتعاقد مع مدافع برشلونة

الرياضة

رسميا.. إيفرتون يتعاقد مع مدافع برشلونة
Everton/twitter
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أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي، تعاقده الرسمي مع الفرنسي لوكاس ديني الظهير الأيسر لفريق برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونجحت إدارة إيفرتون في حسم صفقة التعاقد مع لوكاس البالغ من العمر 25 عاما، مقابل 20 مليون يورو، وفقا للاتفاق المبرم مع برشلونة في الساعات الماضية.

وانضم لوكاس، إلى إيفرتون لمدة 5 سنوات، حتى موسم 2023، ليعزز الخط الدفاعي للفريق بداية من الموسم الجديد.

من جهته، أعرب برشلونة عن امتنانه للاعب الفرنسي، بعد الفترة التي قضاها في صفوف النادي، حيث لعب 45 مباراة وتوّج بـ4 ألقاب رفقة النادي الكتالوني العملاق.

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المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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