بطل الدوري الروسي يضم "بطل العالم"

أعلن نادي لوكوموتيف موسكو الروسي عن ضم الألماني بينديكت هوفيديس حامل لقب كأس العالم لكرة القدم 2014 مع المانشافت، قادما من شالكه الألماني بعقد يمتد لغاية 2022.

وأجرى النجم الألماني صاحب الـ30 عاما أمس الثلاثاء الفحوصات الطبية، قبل أن يوقع لبطل الدوري الروسي لأربعة مواسم.

ولعب هوفيديس بقميص شالكه منذ عام 2007، وشارك في 335 مباراة سجل خلالها 23 هدفا، قبل أن يرحل الموسم الماضي ليوفنتوس الإيطالي على سبيل الإعارة.

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المصدر: rsport.ria.ru