// 26.06.2018 по тикету 15478
بطل الدوري الروسي يضم "بطل العالم"
AFP FRANCOIS XAVIER MARIT / POOL
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/klbs
أعلن نادي لوكوموتيف موسكو الروسي عن ضم الألماني بينديكت هوفيديس حامل لقب كأس العالم لكرة القدم 2014 مع المانشافت، قادما من شالكه الألماني بعقد يمتد لغاية 2022.
وأجرى النجم الألماني صاحب الـ30 عاما أمس الثلاثاء الفحوصات الطبية، قبل أن يوقع لبطل الدوري الروسي لأربعة مواسم.
ولعب هوفيديس بقميص شالكه منذ عام 2007، وشارك في 335 مباراة سجل خلالها 23 هدفا، قبل أن يرحل الموسم الماضي ليوفنتوس الإيطالي على سبيل الإعارة.
"Локомотив" объявил о подписании контракта с Хеведесом https://t.co/btpYxvqiympic.twitter.com/51FhS9raTI— Р-Спорт (@rsportru) July 31, 2018
المصدر: rsport.ria.ru
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)