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رسميا.. الروسي غولوفين إلى موناكو بأغلى صفقة

الرياضة

رسميا.. الروسي غولوفين إلى موناكو بأغلى صفقة
Reuters
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أعلن فريق موناكو وصيف بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، اليوم الجمعة، رسميا التعاقد مع الدولي الروسي، ألكسندر غولوفين، قادما من فريق تسيسكا موسكو.

ووقع ألكسندر غولوفين عقدا لخمس سنوات، براتب سنوي يقدر بمليوني يورو سنويا، وبلغت قيمة الصفقة 30 مليون يورو، وهي الأغلى في تاريخ روسيا، وذلك وفقا للموقع الرسمي للدوري الروسي الممتاز. 

ودافع ألكسندر غولوفين (22 عاما) عن ألوان تسيسكا موسكو في 113 مباراة، وسجل خلالها 13 هدفا.

وتوج اللاعب الروسي مع منتخب بلاده بطلا لأوروبا للشباب، لسن ما دون 17 عاما، في العام 2013.

ووصل ألكسندر غولوفين مع منتخب بلاده في مونديال "روسيا 2018"، إلى الدور ربع النهائي للبطولة لأول مرة في تاريخه، وسجل هدفا، إضافة إلى تمريرتين حاسمتين، في أربع مباريات من أصل خمس مباريات شارك فيها.

المصدر: "rsport.ria.ru" 

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