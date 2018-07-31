مهاجم "الفراعنة" السابق يعتزل كرة القدم

أعلن مهاجم منتخب مصر والأهلي المصري سابقا عماد متعب، اعتزال كرة القدم والاتجاه للتحليل الرياضي، بعد مسيرة حافلة بالإنجازات مع "الفراعنة" والمارد الأحمر.

ووضع الدولي المصري السابق، صاحب الـ35 عاما، حدا لمسيرته الكروية، بعدما رفض عدة عروض للعب في الموسم الجديد، على حد قوله.

وقال اللاعب المعتزل، في تصريحات تلفزيونية، إنه سيتجه لتحليل مباريات الدوري المصري.

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وأوضح أنه "مصدوم" من عدم التواجد في الأهلي، خلال الفترة الأخيرة، في ظل عدم منحه الفرصة، بعد رحيل المدرب السابق، حسام البدري.

ومسيرة متعب الاحترافية مع الأهلي كانت حافلة بالألقاب، حيث أحرز خلالها لقب دوري أبطال أفريقيا، أعوام 2005، و2006، و2008، و2012، و2013، كما توج بكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

المصدر: وكالات