نجم إنجليزي: أصلي من أجل رحيل صلاح عن ليفربول

أعرب الملاكم الإنجليزي، ‏توني بيلو، والمعروف بتشجيعه لفريق إيفرتون، عن أمنيته برحيل النجم محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي، عن صفوف الريدز، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد ‏توني بيلو، في تصريحات صحفية، أمس الاثنين، أنه يصلي كل يوم من أجل رحيل صلاح عن صفوف نادي ليفربول.

وقال توني: "نأمل أن يأتي برشلونة أو ريال مدريد للتعاقد مع محمد صلاح، أنا أصلي كل يوم، ليأتي أحد ويأخذه من ليفربول".

وأضاف: "سيكون ليفربول منافس على الدوري الإنجليزي هذا الموسم بقوة".

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ويعد ناديا ليفربول وإيفرتون من الفرق الرياضية الأكثر نجاحا في مدينة ليفربول، وتقام بينهما أشهر الديربيات الإنجليزية، والتي يطلق عليها "ديربي ميرسيسايد".

المصدر: almesryoon.com