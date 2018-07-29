شاهد .. أغلى 10 صفقات "الميركاتو" الحالي .. وأخرى على نار هادئة

بقيت أسابيع قليلة على إغلاق باب الانتقالات الصيفية الحالية "ميركاتو"، في الدوريات الأوروبية الكبرى لكرة القدم، وقد أبرمت عدة صفقات كبيرة وأخرى تطهى على نار هادئة.

وخطف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الأضواء، حتى الآن، برحيله المفاجئ من ريال مدريد إلى يوفنتوس الإيطالي، مقابل 100 مليون يورو، إلى جانب 12 مليونا كرسوم بموجب قواعد الفيفا، ويمتد عقد أفضل لاعب في العالم في آخر عامين، وخمس مرات في التاريخ، لمدة 4 سنوات، وبراتب سنوي قدره 30 مليون يورو، خال من الضرائب.

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وفجر فريق ليفربول الإنجليزي مفاجأة كبيرة بتعاقده مع حارس فريق روما ومنتخب السيليساو البرازيلي، أليسون باكير، مقابل 75 مليون يورو، ليصبح أغلى حارس مرمى في العالم، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كإضافات مرتبطة بالأداء.

وسيغلق باب الميركاتو الصيفي، في إنجلترا، يوم التاسع من شهر أغسطس المقبل، وفي إيطاليا، يوم 18 منه، بينما سيكون 31 أغسطس المقبل أخر موعد للانتقالات في الدوريات الثلاثة الأخرى الكبرى، إسبانيا، وألمانيا، وفرنسا.

قنبلة الميركاتو المنتظرة!

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة في العالم بشكل عام وريال مدريد بشكل خاص، خلال الأيام القليلة المتبقية لفترة الانتقالات الحالية، "قنبلة" موسم "الميركاتو" من قبل رئيس الفريق الملكي، "الإمبراطور" فلورنتينيو بيريز، لسد مكان الهداف التاريخي لريال مدريد رونالدو، الذي أحرز 451 هدفا في 436 مباراة، وتوج مرتين بلقب بطل كل من الليغا الإسبانية وكأس الملك وكأس السوبر، وأربع مرات دوري أبطال أوروبا، ومرتين كأس السوبر الأوروبي، وثلاث مرات كأس العالم للأندية.

ويسعى ريال مدريد إلى التعاقد مع النجم البلجيكي إيدين هازارد، إلا أن فريقه تشيلسي الإنجليزي، وضع شرطا تعجيزيا لتحصين نجمه من ريال مدريد، وهو الحصول على 200 مليون جنيه إسترليني (224 مليون يورو)، أي أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم.

وفيما يلي أغلى 10 صفقات أبرمت في الميركاتو الصيفي الحالي، حتى الآن:

1- البرتغالي كريستيانو رونالدو (ريال مدريد - يوفنتوس)

2- الحارس البرازيلي أليسون باكير (روما - ليفربول)

3- الجزائري رياض محرز (ليستر سيتي – مانشستر سيتي)

4- البرازيلي فريد (شاختيو دانيتسك - ) – 59 مليون يورو

5- الإيطالي جورجينهو فريللو (نابولي - تشيلسي) – 50 مليون يورو

6- البرازيلي فابينهو (موناكو - ليفربول) – 50 مليون يورو

7- البرازيلي ريتشارليسون (واتفورد - إيفرتون) – 45 مليون يورو

8- البرازيلي فينيسيوس جونيور (فلامينغو – ريال مدريد) – 45 مليون يورو

9- البرازيلي مالكون (بوردو - برشلونة) – 41 مليون يورو

10- البرتغالي جواو كانسيلو (فالنسيا - يوفنتوس) – 40 مليون يورو

11- البلجيكي رادجا ناينغولان (روما – إنتر ميلان) – 38 مليون يورو

12- الفرنسي كليمون لونغلي (إشبيلية - برشلونة) – 36 مليون يورو

13- الروسي ألكسندر غولوفين (تسيسكا موسكو - موناكو) – 30 مليون يورو

14- الأوروغوياني لوكاس توريرا (سامبدوريا - أرسنال) – 30 مليون يورو

15- الحارس الألماني بيرند لينو (باير ليفركوزن - أرسنال) – 25 مليون يورو

وشارك بيكر مع منتخب البرازيل ولعب أساسيًا في جميع المباريات حتى خروج الفريق في ربع النهائي.

المصدر: وكالات