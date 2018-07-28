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بيريز يعض أصابعه ندما على بيع رونالدو

الرياضة

بيريز يعض أصابعه ندما على بيع رونالدو
AFP GERARD JULIEN
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أكدت صحيفة "آس" الإسبانية، أن رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، يشعر بندم شديد بسبب التفريط في خدمات اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، لصالح يوفنتوس الإيطالي.

وتوقع بيريز بأنه من السهل عليه ضم لاعب مميز لتعويض رحيل رونالدو، وكان يعول كثيرا على ضم البرازيلي نيمار، الذي خيب آمال رئيس الفريق الملكي، بقراره الاستمرار في صفوف باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي.

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كما أصيب فلورنتينو بيريز بصدمة كبيرة بعد رفض تشيلسي الإنجليزي التخلي عن لاعب وسط الفريق، البلجيكي إيدين هازارد، رغم إصرار اللاعب على تحقيق حلمه بارتداء قميص الميرنجي.

ووفقا لصحفية "آس" فإن بيريز لو عاد به الزمن للوراء لقرر الموافقة على طلبات رونالدو المالية وزيادة راتبه، بدلا من فقدان اللاعب من الناحية الفنية وعدم القدرة على تعويضه بالتعاقد مع لاعب آخر قادر على تسجيل أكثر من 40 هدفا في كل موسم، مثلما يفعل النجم البرتغالي رونالدو.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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