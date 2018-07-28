تشيلسي يحصن نجمه هازارد من هجمات ريال مدريد بشرط تعجيزي

وضع نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، شرطا تعجيزيا لقاء رحيل نجمه البلجيكي إيدين هازارد، في ظل رغبة ريال مدريد القوية بضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويسعى الفريق الملكي بشدة للتعاقد مع هازارد، في محاولة منه لتعويض الثغرة التي تركها نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو برحيله إلى يوفنتوس الإيطالي، مقابل 100 مليون يورو هذا الصيف.

Reuters

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وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن تشيلسي وضع شرطا وحيدا للموافقة على انتقال هازارد للريال، وهو الحصول على 200 مليون جنيه إسترليني (224 مليون يورو)، أي أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم.

وتعتبر صفقة انتقال البرازيلي نيمار من برشلونة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، الصيف الماضي، هي الأغلى حتى الآن في تاريخ الساحرة المستديرة، إذ بلغت 222 مليون يورو.

وكان المدير الفني الجديد لتشيلسي، الإيطالي ماوريسيو ساري، قد أكد تمسكه ببقاء إيدين هازارد، كما هي الحال بالنسبة للبرازيلي ويليان، الذي منعه النادي اللندني من الانتقال إلى برشلونة.

المصدر: وكالات