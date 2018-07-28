ميلان يشتري شريك رونالدو وميسي قسرا

كشفت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أن فريق ميلان اتفق مع يوفنتوس على ضم مهاجمه الأرجنتيني غونزالو هيغواين على سبيل الإعارة، مع شرط يلزم الروسونيري بشرائه بعد عام واحد.

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وسيدفع ميلان 15 مليون يورو لنادي "السيدة العجوز" مقابل التخلي عن خدمات مهاجمه غونزالو هيغواين، علما أن الأرجنتيني لا يريد مغادرة يوفنتوس، خاصة وأنه يحصل على 7.5 مليون يورو سنويا، بالرغم من وجود احتمال أن يفقد مكانه في التشكيلة الأساسية، مع قدوم زميله السابق في ريال مدريد، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وانتقل غونزالو هيغواين (30 عاما) إلى صفوف يوفنتوس في عام 2016 قادما من نابولي، وحصل مع "السيدة العجوز" على لقب بطل الكالتشيو مرتين، وشارك في بطولة العالم الأخيرة "روسيا 2018"، إلى جانب ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين، الذي خرج مبكرا، من الدور ثمن النهائي للمونديال.

المصدر: "lenta.ru"