"RT" تكشف القصة الكاملة لهروب بطل مصر إلى أمريكا

أثارت قصة هروب بطل مصر للمصارعة الرومانية المصري محمو فوزي، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي في الإعلام المصري في الآونة الأخيرة.

تمكنت RT من التواصل مع اللاعب المصري المتواجد حاليا في مدينة كاليفورنيا الأمريكية، لكشف تفاصيل القصة كاملة، والتي دفعته للهروب إلى أمريكا واللعب بألوان المنتخب الأمريكي في أولمبياد طوكيو 2020.

أكد اللاعب محمود فوزي، أن السبب الرئيسي الذي دفعه للهروب من مصر، هو منعه من دخول دورة ألعاب البحر المتوسط الماضية، نتيجة التلاعب من قبل أحد المسؤولين الذي رشح لاعبا آخر على حسابه.

وأوضح اللاعب المصري، أنه كان مستعدا للمشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط، وقام بتجهيز نفسه على نفقته الخاصة، وتفاجأ أنه ليس ضمن القائمة، وأن هناك لاعبا آخر تم وضعه بدلا منه، بسبب تدخل أحد الأشخاص في البرلمان المصري، واصفا ما حدث بـ"الواسطة".

إقرأ المزيد

وأشار فوزي إلى أنهم ادعوا أنه كان مصابا، وغير جاهز للمشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط، ولكنه كان جاهزا بشكل كامل، قائلا:" اضطررت لبيع سيارتي لأجهز نفسي استعدادا للبطولة."

ونوه اللاعب المصري بأنه حصل على العديد من الميداليات لصالح منتخب مصر، موضحا أنه حصل على ‎ميدالية ذهبية في البطولة العربية بالمغرب عام 2015، وميدالية ذهبية في بطولة الأندية العربية 2015، وميدالية ذهبية في بطولة إبراهيم مصطفى الدولية 2015، وميدالية ذهبية في بطولة الأمم الإفريقية 2016، وميدالية فضية في بطولة نيكولابتروف ببلغاريا 2016، وميدالية فضية في بطولة الجائزة الكبرى في إسبانيا 2016.

كما حصل على ميدالية برونزية في بطولة الجائزة الكبري في ألمانيا 2016، والمركز الخامس في بطولة المجر الدولية 2016، وميدالية برونزية في بطولة بتلاسنيسكي في بولندا 2016، وميدالية فضية في الدورة التأهيلية للأولمبياد 2016، والمركز العاشر في أولمبياد ريو دي جانيرو البرازيل 2016، وميدالية فضية في بطوله تشارلز في أمريكا، وكأس أحسن لاعب 2017، كما أنه مصنف من أحسن 10 لاعبين في العالم، وحصل على ‎ميدالية فضية في بطولة الأمم الإفريقية بالمغرب 2017، والمركز الخامس في بطوله نيكولابتروف ببلغاريا 2018.

وأوضح اللاعب المصري أنه بعد كل هذه الإنجازات يرون أنه غير مؤهل لخوض دورة ألعاب البحر المتوسط، بداعي الإصابة.

المصدر: RT