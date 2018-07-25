لاعب منتخب مصر للمصارعة يلعب باسم أمريكا

ظهر لاعب منتخب مصر للمصارعة الرومانية محمود فوزي، بزي المنتخب الأمريكي، وتسبب في جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب الشاب على صفحته الخاصة في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، موضحا أنه سيلعب في أولمبياد طوكيو القادم.

وشهدت الفترة الماضية خلافات بين اللاعب واتحاد اللعبة برئاسة عصام النوار، حيث تم إيقافه وتحويله للتحقيق بسبب "فيسبوك"، بعده نشره فيديو يحكي عن اضطهاد الاتحاد له واستبعاده من بطولة البحر المتوسط على حساب لاعب آخر بسبب المجاملات والمصالح الشخصية.

يذكر أن اللاعب حقق لمصر خلال مسيرته مع المنتخب 20 ميدالية بمختلف البطولات، قبل أن يحدث الصدام بينه وبين الاتحاد.

المصدر: RT + فيسبوك