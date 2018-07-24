طريقة التصويت للمصري صلاح للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم 2018

فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الثلاثاء، رسميا أمام الجماهير باب التصويت لاختيار أفضل لاعب في العالم 2018، عقب الكشف عن قائمة المرشحين الـ 10 لنيل جائزة "The Best".

ودخل الفرعون المصري محمد صلاح، هداف ليفربول والدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 34 هدفا، قائمة العشرة المرشحين للفوز بجائزة الأفضل في العالم.

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وأعلن الفيفا بشكل رسمي أن الجماهير سيكون لها نسبة 25% لاختيار أفضل لاعب في العالم، وهي النسبة ذاتها المخصصة لكل من اختيارات المدربين، وقادة المنتخبات والإعلاميين. ولكي تقوم بالتصويت لمحمد صلاح عليك اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول إلى صفحة التصويت عبر الموقع الرسمي للفيفا، عبر الرابط التالي: موقع الفيفا

2- سيطلب الموقع التسجيل أولًا من أجل التصويت، حيث بإمكان الجماهير التسجيل عن طريق حسابات "غوغل" أو "فيسبوك".

3- بعد اختيار طريقة التسجيل، سيطلب الفيفا الموافقة على بنود الخصوصية وشروط التصويت.

4- سينتقل المُصوت إلى صفحة فيها أسماء الـ 10 لاعبين وأبرز إنجازاتهم، وأسفل كل هذه البيان توجد أرقام 1 و2 و3.

5- اختيار الرقم 1 الموجود أسفل بيانات محمد صلاح يعني أنه الخيار الأول للمُصوت، ثم يتم اختيار الرقم 2 من أسفل اللاعب المراد اختياره في المرتبة الثانية، وأخيرًا الرقم 3 أسفل اللاعب المراد اختياره في المرتبة الثالثة.

6- بمجرد اختيار الثلاثة لاعبين سينقلك الموقع إلى صفحة يعلمك خلالها بإتمام عملية التصويت بنجاح.

المصدر: وكالات