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رسميا.. الكشف عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم 2018

الرياضة

رسميا.. الكشف عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم 2018
Reuters Eddie Keogh
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كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الثلاثاء، رسميا عن قائمة المرشحين العشرة للفوز بجائزة "The Best" لأفضل لاعب في العالم للعام 2018.

والملفت أن قائمة الفيفا لأفضل لاعب في العالم 2018، خلت من اسم أغلى لاعب في العالم، النجم الدولي البرازيلي، نيمار دار سيلفا، الذي انتقل من برشلونة إلى صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، مقابل 222 مليون يورو.

وفيما يلي قائمة اللاعبين العشرة المرشحين لنيل جائزة "The Best":

البرتغالي كريستيانو رونالدو، البلجيكي كيفين دي بروين، الفرنسي أنطوان غريزمان، البلجيكي إيدين هازارد، الإنجليزي هاري كين، الفرنسي كيليان مبابي، الأرجنتيني ليونيل ميسي، الكرواتي لوكا مودريتش، المصري محمد صلاح، الفرنسي رافائيل فاران.

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وأعلن الفيفا في تقريره أن الجائزة ستعتمد على أداء اللاعبين خلال الفترة من 3 يوليو 2017 ولغاية 15 يوليو 2018.

ومن المقرر أن يتم السماح للجماهير بالتصويت لاختيار أفضل لاعب في العالم عبر موقع الفيفا الرسمي بدءا من اليوم وحتى 10 أغسطس المقبل.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أكد أن لجنة تضم 13 عضوا أبرزهم: الظاهرة البرازيلية رونالدو، الإيطالي أليساندرو نيستا، الإيفواري ديدييه دروغبا، السعودى سامى الجابر، البرازيلى ريكاردو كاكا، الإيطالي فابيو كابيلو، الألماني لوثار ماتيوس، على اطلاع بقائمة اللاعبين الـ 10 الذين سيتم اختيارهم للحصول على جائزة أفضل لاعب في العالم.

يذكر أن كريستيانو رونالدو قد توج بالجائزة خلال آخر عامين على حساب غريمه التقليدي ليونيل ميسي، وانفصلت الجائزة عن الكرة الذهبية، التي عادت المجلة الفرنسية "فرانس فوتبول"، لتقدمها بمفردها لأفضل لاعب في العالم.

واحتكر الدون رونالدو وليو ميسي جائزة "الكرة الذهبية"، في السنوات الـ 10 الأخيرة، حيث حصل كل واحد منهما عليها خمس مرات. 

المصدر: "twitter.com/FIFAcom"

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