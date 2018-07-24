قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في الموسم الماضي
دخل المدير الفني لمنتخب روسيا، ستانيسلاف تشيرتشيسوف، الذي قاد بلاده إلى الدور ربع النهائي لمونديال 2018، لأول مرة في تاريخها، قائمة المرشحين للمنافسة على جائزة أفضل مدرب للعام.
وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الثلاثاء، قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل مدرب لكرة القدم، وجاءت على النحو التالي:
- الإيطالي ماسيمليانو أليغري المدير الفني لفريق يوفنتوس، قاد فريقه إلى التتويح بلقب بطل الدوري الإيطالي، وكأس إيطاليا.
#TheBest FIFA Men’s Coach 2018 nominee | @OfficialAllegri— FIFA.com (@FIFAcom) July 24, 2018
Won @SerieA_TIM & Coppa Italia titles with @juventusfcenpic.twitter.com/ByfA3MVOYL
- الروسي ستانيسلاف تشيرتشيسوف، قاد منتخب روسيا لأول مرة في تاريخه إلى الدور ربع النهائي لمونديال "روسيا 2018".
#TheBest FIFA Men’s Coach 2018 nominee | Stanislav Cherchesov— FIFA.com (@FIFAcom) July 24, 2018
Led @FIFAWorldCup hosts @TeamRussia to quarter-finals pic.twitter.com/jzYTWHsaXk
- الكرواتي زلاتكو داليتش، قاد منتخب بلاده، لأول مرة في تاريخه، إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العالم "روسيا 2018"، وخسرها أمام فرنسا (2-4).
#TheBest FIFA Men’s Coach 2018 nominee | @DalicZlatko— FIFA.com (@FIFAcom) July 24, 2018
Led @HNS_CFF to first-ever @FIFAWorldCup final, where they finished runners-up pic.twitter.com/eAzCEoeQ7g
- الفرنسي ديديه ديشامب، قاد منتخب "الديوك" فرنسا، إلى التتويج بلقب بطل كأس العالم 2018، على حساب كروايتا (4-2)، ليصبح ثالث مدرب في تاريخ كأس العالم، يفوز بالكأس كلاعب في مونديال فرنسا 1998، وكمدرب بعد كل من البرازيلي زاغالو والألماني بكنباور، وأصغر مدرب سنا يحصد كأس العالم بعد عام 1990، عندما فاز بيكنباور صاحب الـ 44 بلقب كأس العالم.
#TheBest FIFA Men’s Coach 2018 nominee | Didier Deschamps@FIFAWorldCup champion with @FrenchTeampic.twitter.com/oznM8thkbb— FIFA.com (@FIFAcom) July 24, 2018
- الإسباني بيب غوارديولا، قاد فريق مانشستر سيتي إلى الظفر بلقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمير ليغ"، وكذلك التتويج بكأس الرابطة.
#TheBest FIFA Men’s Coach 2018 nominee | Pep Guardiola— FIFA.com (@FIFAcom) July 24, 2018
Coached @ManCity to @PremierLeague and @Carabao_Cup titles pic.twitter.com/XrA6YaQyVH
- الألماني يورغن كلوب، قاد فريق ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، وخسر فيه أمام ريال مدريد (1-3).
#TheBest FIFA Men’s Coach 2018 nominee | Jurgen Klopp@ChampionsLeague finalist with @LFCpic.twitter.com/21X9lunXSC— FIFA.com (@FIFAcom) July 24, 2018
- الإسباني روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا، حصل مع منتخب الشياطين الحمر على المركز الثالث لبطولة كأس العالم "روسيا 2018".
#TheBest FIFA Men’s Coach 2018 nominee | Roberto Martinez— FIFA.com (@FIFAcom) July 24, 2018
Coached @BelRedDevils to best-ever @FIFAWorldCup finish (third place) pic.twitter.com/0DdUpgcvYZ
- الأرجنتيني دييغو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، الذي أحرز معه لقب بطولة الدوري الأوروبي.
#TheBest FIFA Men’s Coach 2018 nominee | @Simeone— FIFA.com (@FIFAcom) July 24, 2018
Led @atletienglish to the @EuropaLeague title pic.twitter.com/ygZDxRUQwA
- الإنجليزي غاريث ساوثغيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، اكتفى بالمركز الرابع مع "الأسود الثلاثة" في مونديال روسيا.
#TheBest FIFA Men’s Coach 2018 nominee | Gareth Southgate— FIFA.com (@FIFAcom) July 24, 2018
Fourth place finish with @England, country’s best @FIFAWorldCup since 1990 pic.twitter.com/GNP3mwDrGK
- الإسباني إرنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة، حقق العملاق الكاتالوني تحت قيادته الثنائية المحلية، بفوزه بلقب بطولتي الليغا وكأس الملك.
#TheBest FIFA Men’s Coach 2018 nominee | Ernesto Valverde— FIFA.com (@FIFAcom) July 24, 2018
Lifted @LaLigaEN & Copa del Rey trophies with @FCBarcelonapic.twitter.com/8GXgWJUVN1
- الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لفريق ريال مدريد، الذي توج تحت قيادته بلقب دوري أبطال أوروبا، ثلاث مرات على التوالي.
#TheBest FIFA Men’s Coach 2018 nominee | Zinedine Zidane@ChampionsLeague & #ClubWC winner with @RealMadridenpic.twitter.com/bDPVn2b8pv— FIFA.com (@FIFAcom) July 24, 2018
المصدر: وكالات