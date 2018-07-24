قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في الموسم الماضي

دخل المدير الفني لمنتخب روسيا، ستانيسلاف تشيرتشيسوف، الذي قاد بلاده إلى الدور ربع النهائي لمونديال 2018، لأول مرة في تاريخها، قائمة المرشحين للمنافسة على جائزة أفضل مدرب للعام.

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وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الثلاثاء، قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل مدرب لكرة القدم، وجاءت على النحو التالي:

- الإيطالي ماسيمليانو أليغري المدير الفني لفريق يوفنتوس، قاد فريقه إلى التتويح بلقب بطل الدوري الإيطالي، وكأس إيطاليا.

- الروسي ستانيسلاف تشيرتشيسوف، قاد منتخب روسيا لأول مرة في تاريخه إلى الدور ربع النهائي لمونديال "روسيا 2018".

- الكرواتي زلاتكو داليتش، قاد منتخب بلاده، لأول مرة في تاريخه، إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العالم "روسيا 2018"، وخسرها أمام فرنسا (2-4).

- الفرنسي ديديه ديشامب، قاد منتخب "الديوك" فرنسا، إلى التتويج بلقب بطل كأس العالم 2018، على حساب كروايتا (4-2)، ليصبح ثالث مدرب في تاريخ كأس العالم، يفوز بالكأس كلاعب في مونديال فرنسا 1998، وكمدرب بعد كل من البرازيلي زاغالو والألماني بكنباور، وأصغر مدرب سنا يحصد كأس العالم بعد عام 1990، عندما فاز بيكنباور صاحب الـ 44 بلقب كأس العالم.

- الإسباني بيب غوارديولا، قاد فريق مانشستر سيتي إلى الظفر بلقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمير ليغ"، وكذلك التتويج بكأس الرابطة.

- الألماني يورغن كلوب، قاد فريق ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، وخسر فيه أمام ريال مدريد (1-3).

- الإسباني روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا، حصل مع منتخب الشياطين الحمر على المركز الثالث لبطولة كأس العالم "روسيا 2018".

- الأرجنتيني دييغو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، الذي أحرز معه لقب بطولة الدوري الأوروبي.

- الإنجليزي غاريث ساوثغيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، اكتفى بالمركز الرابع مع "الأسود الثلاثة" في مونديال روسيا.

- الإسباني إرنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة، حقق العملاق الكاتالوني تحت قيادته الثنائية المحلية، بفوزه بلقب بطولتي الليغا وكأس الملك.

- الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لفريق ريال مدريد، الذي توج تحت قيادته بلقب دوري أبطال أوروبا، ثلاث مرات على التوالي.

المصدر: وكالات