المقاتل المغربي أبو زعيتر يطيح بخصمه البرازيلي ميراندا

فاز بطل رياضة القتال الحر "إم إم أ"، المغربي أبو بكر أبو زعيتر، على خصمه البرازيلي فيتور ميراندا، اليوم الأحد، في مدينة هامبورغ الألمانية ، مدشنا مشاركته في إطار منافسات "UFC".

وأفادت وسائل الإعلام المغربية بأن أبو زعيتر أشرف منذ بضعة أسابيع على برنامج اللياقة البدنية الخاص بالملك المغربي محمد السادس.

Belle victoire de notre lion Abu Azaitar pic.twitter.com/eecAW7vPYc — VieAvecFoot 🇲🇦 (@IZISquad) July 22, 2018

ولفت أبو زعيتر انتباه المغاربة بعدما ظهر مع إخوته رفقة الملك داخل قصره، كما حضر حفل إحياء ليلة القدر بمسجد الحسن الثاني خلف العاهل المغربي.

المصدر: وكالات