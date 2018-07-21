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لاعبات جمباز روسيات يحطمن الرقم القياسي في "سبليت" (فيديو)

الرياضة

لاعبات جمباز روسيات يحطمن الرقم القياسي في
news.mail.ru
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حققت لاعبات الجمباز من مدينة "توروبيتس" في مقاطعة "تفير" الروسية رقما قياسيا جديدا في حركة "سبليت" المشهورة في رياضة المرونة والرشاقة والاتزان.

وقامت بتسجيل الرقم القياسي 28 لاعبة تتراوح أعمارهن بين 6 و18 عاما، حيث جلسن على شكل خط مستقيم بطول 50 مترا، على طول ملعب كرة القدم واحدة تلو الأخرى بطريقة "سبليت" الجمبازية.

وكانت شروط الاشتراك في تسجيل الرقم القياسي للاعبات بسيطة، وهي ارتداء قميص أبيض وبنطال داكن.

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المصدر: news.mail.ru

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