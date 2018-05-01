شاهد.. نجمة أردنية تتلألأ في سماء روسيا

حصلت لاعبة الجمباز يارا الخطايبة، من أصول أردنية، على المركز الأول في النسخة الـ 15 لأولمبياد روسيا للجمباز البهلواني "الأوكروباتي"، وذلك للفئة العمرية 8 سنوات.

وأحرزت يارا الخطايبة، اليوم الثلاثاء، على الميدالية الذهبية في مسابقة الفردي، لتحصل بذلك على الميدالية الذهبية الثانية، بعد ذهبية التمارين الجماعية مع زميلاتها من مدرسة الجمباز "سيانييه" التي تتدرب فيها.

RT

RT

وبدأت النجمة الواعدة يارا الخطايبة ممارسة رياضة الجمباز البهلواني، في سبتمبر 2016، وحصلت على المركز الثاني، في أول مشاركة لها في أولمبياد 2017.

RT

RT

ولدت يارا في مدينة إربد شمالي المملكة الأردنية، في عائلة أردنية مكونة من 5 أطفال، والداها ينحدران من محافظة إربد، وتحمل كبقية أسرتها الجنسيتين الروسية والأردنية، وتدرس الآن في الصف الثاني الابتدائي في إحدى مدارس موسكو.

RT

المصدر: RT

نايف الكوردي