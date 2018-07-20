هل سنشاهد ويليان بقميص برشلونة قريبا؟

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن قرار الدولي البرازيلي ويليان، نجم تشيلسي الإنجليزي بخصوص مستقبله مع البلوز في الصيف الحالي.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن ويليان قرر الرحيل عن تشيلسي في الصيف الجاري، رغم رغبة ماوريسيو ساري مدرب البلوز الجديد في بقائه مع الفريق.

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وأضافت الصحيفة أن ساري طلب من ويليان خوض التدريبات معه لمدة أسبوع قبل حسم قراره بالرحيل عن البلوز لكن البرازيلي متمسك بموقفه بالمغادرة في الصيف نحو برشلونة.

وأشارت إلى أن ويليان يرى أن فترته في تشيلسي انتهت بعد 5 مواسم مع النادي اللندني، ولذلك يريد الرحيل خلال الفترة الحالية.

ولفتت إلى أن ويليان تحدث مع فيليب كوتينيو لاعب البلوغرانا وزميله في منتخب السامبا، خلال مونديال روسيا عن انتقاله لبرشلونة.

وختمت الصحيفة بأن تشيلسي يريد 80 مليون يورو لترك ويليان، وهو المقابل الذي لم يعرضه النادي الكتالوني العملاق حتى اللحظة.

المصدر: وكالات